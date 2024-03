Profession : « éditeur » Médiathèque Pierre-Amalric Albi, vendredi 31 mai 2024.

Profession : « éditeur » Rencontre Vendredi 31 mai, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Rencontre avec deux éditeurs régionaux

Animée par Jérôme Poitte, directeur des éditions albigeoises « Un autre Reg’Art », en partenariat avec l’association Terres de livres

Dans le cadre du Salon du livre TERRALIRE du 1er au 2 juin 2024.

Au coeur de la sixième édition du salon TERRALIRE, dédié au livre et aux éditeurs d’Occitanie, nous vous convions à une session exceptionnelle dévoilant le visage de l’édition régionale afin de rencontrer deux maisons d’édition : « Plan B » et « Tapage ». Ces maisons, spécialisées dans les publications généralistes et pour la jeunesse, incarnent la variété et la richesse de l’offre éditoriale de notre territoire.

Animées par une même recherche de qualité et d’originalité, n’hésitez pas à venir les (re)découvrir !

Adultes / adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite