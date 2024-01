PRIX P’TITS MÔMES 2024: Le spectacle Bibliothèque de la Cité Genève, samedi 15 juin 2024.

PRIX P’TITS MÔMES 2024: Le spectacle PRIX P’TITS MÔMES 2024: Le spectacle // samedi 15 juin 11h15 et 14h45 // Bibliothèque de la Cité// enfants dès 2 ans Samedi 15 juin, 11h15, 14h45 Bibliothèque de la Cité 0.-

Que font les singes? Peut-être qu’ils partent à La Plage? ou sur une Petite île ? et pendant ce temps, Les Ébouriffés…?

Laure Isabelle Blanchet, comédienne, et Olivier Carrel, comédien, maîtrisent l’art et la manipulation de la marionnette. Ensemble, le duo détricote cette drôle d’énigme et crée un spectacle à partir des quatre albums sélectionnés pour le Prix P’tits Mômes 2024.

Dans le cadre de la semaine livres, petite enfance et familles.

En collaboration avec le Service de la petite enfance

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève

Olga Fabrizio