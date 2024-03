Prix d’interprétation au piano Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, mercredi 19 juin 2024.

Prix d’interprétation au piano Robert Schumann Mercredi 19 juin, 16h00, 20h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée gratuite sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-19T16:00:00+02:00 – 2024-06-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-19T20:00:00+02:00 – 2024-06-19T22:00:00+02:00

Le prix d’interprétation au piano récompense les plus brillants élèves du Conservatoire : Un prix du jury et un prix du public sont décernés, par catégorie d’âge. Il est consacré cette année à l’oeuvre du compositeur et pianiste allemand Robert Schumann.

Le piano est le confident privilégié de Schumann dont l’oeuvre pour piano seul couvre environ 900 pages de partitions. Romantique par excellence, Schumann combine avec originalité le style de Schubert, Chopin et Liszt. Sa musique est d’un caractère à la fois brillant et rêveur, fougueux et mélancolique. S’affranchissant du style classique, il s’exprime plus librement dans les formes courtes mêlant avec brio expression et concision.

Ces pièces de genres virtuoses ou introspectives (Etudes sur les Caprices de Paganini ; Fantaisies ; Novelettes ; Arabesques…) sont parfois inspirées de la littérature (Chants de l’aube ; Scènes de la forêt) ou de la poésie enfantine (Album pour la jeunesse ; Scènes d’enfants).

Coordination : Laurence Disse

Dans le cadre du festival Mois Molière 2024

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/crrversaillesgrandparc »}] Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet