Printemps des familles Lillebonne, mercredi 10 avril 2024.

Printemps des familles Lillebonne Seine-Maritime

Chasse au Trésor

> Mercredi 10 avril, Parc des Aulnes, à partir de 15h, 3/10 ans

Redécouvrez les trésors de la nature avec cette chasse au trésor bucolique préparée par le service petite enfance…

Pique-nique et spectacle

> Samedi 20 avril, Parc des Aulnes, 11h-16h, tous publics

Venez pique-niquer dans une ambiance conviviale. De nombreuses animations vous attendent structures gonflables, jeux en bois, ateliers créatif et maquillage, jeux collectifs… Ancien artiste du Cirque du Soleil et champion d’Europe de diabolo artistique, Mister F vous propose un one man show visuel, aux confins de la magie, de la jonglerie et de la performance burlesque. Son dernier spectacle The Bubble Man allie traditions circassiennes et énergie des arts de la rue, sorte de cocktail détonnant, servi par un artiste passionné et passionnant.

Chasse au Trésor

> Mercredi 10 avril, Parc des Aulnes, à partir de 15h, 3/10 ans

Redécouvrez les trésors de la nature avec cette chasse au trésor bucolique préparée par le service petite enfance…

Pique-nique et spectacle

> Samedi 20 avril, Parc des Aulnes, 11h-16h, tous publics

Venez pique-niquer dans une ambiance conviviale. De nombreuses animations vous attendent structures gonflables, jeux en bois, ateliers créatif et maquillage, jeux collectifs… Ancien artiste du Cirque du Soleil et champion d’Europe de diabolo artistique, Mister F vous propose un one man show visuel, aux confins de la magie, de la jonglerie et de la performance burlesque. Son dernier spectacle The Bubble Man allie traditions circassiennes et énergie des arts de la rue, sorte de cocktail détonnant, servi par un artiste passionné et passionnant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10

Parc des Aulnes

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie

L’événement Printemps des familles Lillebonne a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine