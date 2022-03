Printemps des cimetières : Visite thématique “Clairvaux : de la prison à la tombe” Ville-sous-la-Ferté Ville-sous-la-Ferté Catégories d’évènement: Aube

Ville-sous-la-Ferté

Printemps des cimetières : Visite thématique “Clairvaux : de la prison à la tombe” Ville-sous-la-Ferté, 22 mai 2022, Ville-sous-la-Ferté. Printemps des cimetières : Visite thématique “Clairvaux : de la prison à la tombe” Ville-sous-la-Ferté

2022-05-22 – 2022-05-22

Ville-sous-la-Ferté Aube Ville-sous-la-Ferté abbaye.clairvaux@orange.fr +33 3 25 27 52 55 http://www.abbayedeclairvaux.com/ Ville-sous-la-Ferté

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Ville-sous-la-Ferté Autres Lieu Ville-sous-la-Ferté Adresse Ville Ville-sous-la-Ferté lieuville Ville-sous-la-Ferté Departement Aube

Ville-sous-la-Ferté Ville-sous-la-Ferté Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville-sous-la-ferte/

Printemps des cimetières : Visite thématique “Clairvaux : de la prison à la tombe” Ville-sous-la-Ferté 2022-05-22 was last modified: by Printemps des cimetières : Visite thématique “Clairvaux : de la prison à la tombe” Ville-sous-la-Ferté Ville-sous-la-Ferté 22 mai 2022 Aube Ville-sous-la-Ferté

Ville-sous-la-Ferté Aube