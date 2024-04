Printemps de l’Art Contemporain (PAC) Marseille 2e Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

Printemps de l’Art Contemporain (PAC) Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Depuis 2007, le réseau Provence Art Contemporain fédère des structures engagées dans la création contemporaine, des lieux ancrés dans les centres urbains et les territoires ruraux, issus des secteurs public et privé.

La 16e édition du festival Printemps de l’Art Contemporain, organisée par le réseau PAC, se tiendra du 2 au 19 mai 2024 dans 75 lieux d’art contemporain à Marseille, Aix-en-Provence, Port de Bouc, Istres, Miramas, Rognes, Châteauneuf-le-Rouge et Rousset.



Avec un week-end d’ouverture à Marseille, des nocturnes par quartier, une grande clôture festive à Aix-en-Provence en collaboration avec la Biennale d’Aix, et des circuits en navette à destination du Pays d’Aix et des villes du pourtour de l’Étang de Berre, ce sont plus de 150 artistes de la scène émergente française et internationale qui sont invité·es à participer à ce rendez-vous incontournable de l’art contemporain en France.



Pendant le Printemps de l’Art Contemporain, les membres du réseau sont rejoints par des structures complices du festival autour de la même volonté de défendre la création, les artistes, la mutualisation. Nous sommes réunis par la volonté de mettre en commun tous les moyens nécessaires aux artistes pour travailler, nous sommes réunis par la volonté de faire avec tous les publics, dans les écoles, les prisons, les hôpitaux, etc. Avec toutes les dimensions de la société. Les valeurs qui font la puissance créative de notre réseau ne peuvent être séparées d’un devenir-monde. *



Nous vous attendons dès jeudi 2 mai à 17h pour lancer cette 16e édition avec une grande nocturne dans les quartiers Opéra, Préfecture, Cours Julien et Camas. Le top départ sera donné par une performance dans l’espace public en présence de Jean-Marc Coppola, Adjoint au Maire de Marseille en charge de la culture pour toutes et tous, de la création, du patrimoine culturel et du cinéma.



*Extrait de l’édito de Céline Ghisleri, Laure Lamarre Flores et Paul-Emmanuel Odin, co-président·es du réseau PAC. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-16

Nombreuses galeries et lieux d’expositions marseillais

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Printemps de l’Art Contemporain (PAC) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-05 par Ville de Marseille