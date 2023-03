Printemps de la culture | Atelier chorale : Et si on chantait ensemble ? La Tour du Dauphin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’Évènement: Manche

2023-03-25 17:45:00 – 2023-03-25 18:15:00

Manche Atelier chorale suivi d’une présentation au public de 18h45 à 19h15. Assocation Vocal’Iz. Gratuit. La Tour du Dauphin, 23 place de la République à Villedieu-les-Poêles. Atelier chorale suivi d’une présentation au public de 18h45 à 19h15. Assocation Vocal’Iz. Gratuit. La Tour du Dauphin, 23 place de la République à Villedieu-les-Poêles. +33 6 76 63 76 07 La Tour du Dauphin 23 place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

