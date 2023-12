Une journée à la campagne en famille : les oiseaux Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 9 avril 2024 14:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

l’Écomusée du Perche accueille de nombreux oiseaux sur son site.

Cette animation a pour objectif de découvrir ou redécouvrir les oiseaux en général et les espèces familières du site.

Animation sur réservation.

enfant à partir de 5 ans.

2024-04-09 14:30:00 fin : 2024-04-09 17:00:00. .

Prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



the Écomusée du Perche is home to many birds.

The aim of this activity is to discover or rediscover birds in general, and the species familiar to the site.

Reservations required.

children aged 5 and over

el Écomusée du Perche alberga numerosas aves.

El objetivo de esta actividad es descubrir o redescubrir las aves en general y las especies familiares del lugar.

Reserva obligatoria.

niños a partir de 5 años

das Écomusée du Perche beherbergt auf seinem Gelände zahlreiche Vögel.

Ziel dieser Animation ist es, Vögel im Allgemeinen und vertraute Arten auf dem Gelände zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Animation nach vorheriger Anmeldung.

kind ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE