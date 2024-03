Présentation de l’exposition Marathon, la course du messager Bibliothèque Benoîte Groult Paris, mercredi 12 juin 2024.

Le mercredi 12 juin 2024

de 16h30 à 17h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. gratuit

Préparez votre visite de la nouvelle exposition temporaire du Musée de la Poste à la bibliothèque Benoîte Groult !

A l’occasion des Olympiades culturelles, la bibliothèque s’associe au Musée de La Poste, qui se trouve de l’autre

côté de la gare Montparnasse.

Venez découvrir et échanger sur

les thèmes de cette exposition qui traite de la marche et la course à pied avec

une mise en lumière du marathonien, messager et coureur, et les figures qu’il a

inspiré de nos jours à travers œuvres d’art contemporains et divers objets

sportifs.

Ouvert à tou.te.s, à partir de 10 ans

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014

Musée de la Poste