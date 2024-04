PREMIERES ONDES #2 EGLISE DU GESU Toulouse, vendredi 3 mai 2024.

PREMIERES ONDES #2 EGLISE DU GESU Toulouse Haute-Garonne

Après le succès de l’édition 2023, Premières Ondes revient pour une deuxième édition avec un concert de musique baroque latino-américaine !

L’occasion pour Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse de vous présenter la jeune instrumentiste Solveig Rousse, les élèves du Conservatoire de Toulouse et l‘Ensemble Transatlantique, les virtuoses de demain !

L’Ensemble Transatlantique est composé de jeunes musiciennes et musiciens de France et d’Amérique latine, l’ensemble arbore une riche palette sonore propice à l’exploration des musiques anciennes d’Amérique latine, mêlant les voix et les instruments (flûtes, guitares, violes de gambe, percussions, violon, cornets à bouquin, sacqueboutes, claviers…).

Solveig Rousse (sacqueboute, cornet à bouquin) est entourée de Teddy Danjean (cornet à bouquin), Rose

Dehors (sacqueboute, percussions), Marguerite Dehors (violon) et Edurne Molina (orgue positif). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

EGLISE DU GESU 22 bis Rue des Fleurs

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

