Pour la mare (dès 7 ans) Espace 600 Grenoble, vendredi 29 mars 2024.

Pour la mare (dès 7 ans) Conte écologique, à la rescousse d’une mare à sorcières en voie de disparition Vendredi 29 mars, 19h30 Espace 600 Tarif : 6 à 13€

Conte écologique et féerique, Pour la Mare est raconté par deux enfants. Pierre vit à la campagne, connaît bien la nature, les insectes et la forêt. Nina vient de la ville, aime explorer le monde et a une soif insatiable d’aventure. Ils se rencontrent dans un pré, deviennent amis malgré leurs différences et plongent dans une aventure extraordinaire pour sauver une mare, menacée de destruction. Mais cette mare n’est pas une mare ordinaire : c’est une mare à sorcières, espèce en voie de disparition parmi d’autres.

Pour la Mare nous parle de biodiversité, de magie, de transmission et de la place des enfants dans l’invention du monde de demain pour vivre et rêver ensemble. Entre narration et action, Pierre et Nina sont les artisans de leur propre histoire. Représenter leur monde, c’est réfléchir à un univers à la fois enraciné dans le réel et prêt à voir éclore la féerie sous chaque branche d’arbre.

Ce spectacle musical a germé à partir d’un processus original d’écriture, associant étroitement des enfants de classes de CE2. Il s’agit donc d’une écriture sur notre monde et ses enjeux écologiques et symboliques vus… à hauteur d’enfants.

