Portes ouvertes en Graves & Graves Supérieures Syndicat Viticole des Graves Podensac, samedi 19 octobre 2024.

Portes ouvertes en Graves & Graves Supérieures Les 12 et 13 octobre, de 10h à 19h, les châteaux vous ouvriront leurs portes l’occasion d’entrer au cœur des chais et de vivre une expérience unique au lendemain des vendanges. 19 et 20 octobre Syndicat Viticole des Graves Voir site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-19T10:00:00+02:00 – 2024-10-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-10-20T10:00:00+02:00 – 2024-10-20T18:00:00+02:00

Un parcours de découvertes viticoles

A chaque étape de votre parcours, vous découvrirez un vigneron au travers de visites, dégustations, ateliers et animations. Il vous dévoilera son histoire, son savoir-faire et les secrets de ses vins, rouges, blancs, secs ou liquoreux.

Enfin, les enfants pourront, eux aussi, partir à la découverte des vignobles grâce aux nombreuses animations comme des jeux de pistes ou encore la découverte du vignoble en poney proposée durant tout le weekend.

Syndicat Viticole des Graves 61 Cours du Maréchal Foch, 33720 Podensac Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.vinsdegraves.com/fr »}]

graves bordeaux