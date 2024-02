Portes ouvertes du nouveau lieu de fabrique de la Cie OCUS! Rennes, samedi 13 avril 2024.

Portes ouvertes du nouveau lieu de fabrique de la Cie OCUS! Rennes Ille-et-Vilaine

Après 6 mois de mue, le port d’attache de la Compagnie OCUS a fait peau neuve. Et pour fêter sa réouverture , nous proposons visites des coulisses décalées, baptême des locaux en fanfare, bal folk et concerts de la Jam Nola et de Colectiva! .

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 01:00:00

Chemin de la Touchette

Rennes 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@compagnie-ocus.com

