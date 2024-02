Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Nièvre Nevers, samedi 26 octobre 2024.

Le temps d’un week-end, les artistes de la Nièvre vous ouvrent les portes de leurs ateliers. L’occasion de découvrir les acteurs culturels locaux, leurs travaux et leurs projets. Chaque artiste peut proposer exposition, démonstration, animation, stage, atelier, selon ses envies et disponibilités. Préparez votre circuit de visite en amont, chaque atelier participant est identifié sur la carte, et leurs coordonnées vous sont indiquées pour les éventuelles réservations. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 10:00:00

fin : 2024-10-27 18:00:00

Dans tout le département de la Nièvre

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Nièvre Nevers a été mis à jour le 2024-02-19 par OT NEVERS