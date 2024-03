PORTES OUVERTES & DÉMOS ATELIER D’ART JEMA 2024 ATELIER KITCHEN PRINT Épinal, samedi 6 avril 2024.

Ces portes ouvertes sont organisées en partenariat avec les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA). Démonstrations d’impression d’art en Kitchen Litho, lithographie non toxique et faite maison avec du cola et des feuilles d’aluminium. Une invention de l’artiste Émilie Aizier, alias Émilion. Exposition d’estampes issues du concours international « Kitchen Print Biennale » et de gravures de l’artiste spinalienne Émilion. L’atelier se situe au rez-de chaussée dans le bâtiment de l’ancienne École de Filature et de Tissage de l’Est.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

ATELIER KITCHEN PRINT 85 rue d’Alsace

Épinal 88000 Vosges Grand Est

