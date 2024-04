Portes ouvertes de l’atelier sculpture-céramique de Béatrice Bruneteau Vineuil-Saint-Firmin, samedi 6 avril 2024.

A l’occasion des Journées Européennes du métier d’art, Béatrice Bruneteau vous accueille dans son atelier.

Dans son atelier de Vineuil-Saint-Firmin, sur la route reliant Chantilly à Senlis, Béatrice Bruneteau modèle des sculptures en grès brut et texturé, et des objets du quotidien en porcelaine fine et translucide. Toutes ses créations sont inspirées du monde minéral et des paysages, dans un esprit minimaliste et épuré.

Durant ces JEMA, vous pourrez découvrir l’atelier où les pièces sont imaginées, modelées selon différentes techniques, émaillées et cuites à haute température. Béatrice vous dévoilera quelques secrets du monde de la céramique, en vous expliquant le processus de création de ses pièces et en réalisant quelques démonstrations de son savoir-faire.

Ses sculptures et pièces d’art de la table seront exposées et proposées à la vente.

Et si « mettre les mains dans la terre » vous tente, Béatrice vous renseignera sur les stages de découverte dispensés à l’atelier tout au long de l’année. 00 0 .

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

17 Rue de Senlis

Vineuil-Saint-Firmin 60500 Oise Hauts-de-France

