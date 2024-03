Portes ouvertes de l’atelier de maroquinerie Caen, vendredi 5 avril 2024.

Portes ouvertes de l’atelier de maroquinerie Caen Calvados

Découvrez l’atelier de Gautier, artisan maroquinier sous le nom de Lvxifer. Vous pourrez échanger sur place, afin de vous renseigner sur le métier, le parcours et les débouchés. C’est également l’occasion de découvrir les créations de votre artisan, que ce soit l’univers médiéval-fantastique ou la maroquinerie traditionnelle.Votre artisan travaille entièrement à la main pour créer divers accessoires comme des sacs, des ceintures, portefeuilles et bourses… C’est l’occasion pour vous de découvrir un savoir-faire unique dans un petit atelier à Caen.Accès en bus ligne 6 juste à côté, arrêt planître. Lignes 1, 2 et 3 à moins de 10 min à pied.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

13 Rue de Beaulieu

Caen 14000 Calvados Normandie contact.lvxifer@gmail.com

