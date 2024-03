Porte ouverte au Jardin d’Aliwen Le jardin d’Aliwen St molf, samedi 1 juin 2024.

A l’occasion de son 3e anniversaire, le Jardin d’Aliwen organise sa porte ouverte sur la ferme maraîchère.

Au menu de la journée, des visites de la ferme et des cultures, des animations pour les enfants autour de la biodiversité, de la restauration avec des foodtrucks bios et locaux ainsi que des boissons.

La journée se terminera par une soirée festive avec le groupe de musique franco-chilien « Onda Libre ».

Une journée proposée dans le cadre du printemps bio organisée par le GAB (Groupement Agriculture Biologique).

Contact : Marion Denécheau – 06 46 26 92 16

Tarif : libre

Le jardin d'Aliwen 19 rue de la Roche Blanche 44350 St molf St molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

