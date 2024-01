JAKE SCOTT POPUP! Paris, mercredi 17 avril 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 7 décembre 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 8 décembre 2023 à 10h.Ne manquez pas l’occasion de voir Jake Scott en live le 17 avril 2024 au Popup! A Paris. Cet artiste américain, qui s’est fait un nom dans le monde de la musique avec son mélange unique de pop mélodique, de folk contemporain et d’accents soul, promet une soirée inoubliable.Avec sa voix riche en émotions et ses paroles profondément touchantes, Jake Scott crée une musique qui parle directement au cœur. Ses chansons, explorant l’amour, la perte et la croissance personnelle, résonnent avec une authenticité rare, touchant un public large et diversifié.Rejoignez-nous pour une soirée mémorable avec Jake Scott, où chaque note et chaque mot raconte une histoire.

Tarif : 19.80 – 19.80 euros.

Début : 2024-04-17 à 20:00

POPUP! 14 RUE ABEL 75012 Paris 75