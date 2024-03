Poney Dessin Ferme Equestre de Bois Guilbert Bois-Guilbert, dimanche 28 juillet 2024.

Poney Dessin dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet – 3 août Ferme Equestre de Bois Guilbert Prix : 9-11 ans 588 € 12-13 ans 633 €. Possibilité de transport organisé à partir de Paris (45 € par trajet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T14:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T15:30:00+02:00

Poney Dessin

Stage pour enfants de 9 à 13 ans

Un séjour où le poney est associé à l’art pour une connexion au moment présent et une exploration de ses talents. Les enfants sont invités à développer tout au long de la semaine leur pouvoir d’expression et leur créativité.

Le dessin, couplé à l’équitation et la vie au sein de la nature, permettent une bulle d’oxygène. L’enfant peut ainsi s’épanouir dans un cadre bienveillant et magique, au sein d’un troupeau d’une centaine de poneys et un domaine verdoyant.

Ce stage s’inscrit dans le sillage des autres séjours à Bois-Guilbert, où la vie en communauté, le poney attitré sur toute la semaine, ainsi que les valeurs propres à Bois-Guilbert : le partage, le respect et la responsabilisation… se retrouvent.

Poney-dessin

Equitation et dessin par jour, mise en place d’une exposition des œuvres le samedi aprés-midi

Pris en charge par Agathe de Pas, diplômée en école d’illustration et monitrice d’équitation, les enfants prennent le temps de libérer leur créativité et de découvrir différents médiums d’expression. Les pinceaux, les crayons et les poneys sont avant tout des moyens pour susciter le plaisir, l’inventivité et la liberté.

L’expression des émotions à travers le dessin se conjuguent naturellement avec les sensations de liberté que procure l’équitation et permet de vivre pleinement le moment présent.

Organisation

Ce séjour est couplé avec le séjour Poney-théâtre. Les enfants partageront la même maison avec la vie quotidienne commune et les activités artistiques distinctes. Limité à 20 enfants et composé d’âges différents, le fonctionnement du groupe s’adaptera aux besoins et aux envies de chacun.

Les animateurs auront en charge d’animer la vie quotidienne, les temps libres et les activités, ils accompagneront également les enfants pendant les temps d’équitation ou de dessin.

Nota: Un séjour uniquement centré sur le poney a lieu sur le même site dans un gîte différent. Des activités communes pourront être organisées ensemble (grand jeux, boum, soirée barbecue,.. )

Ferme Equestre de Bois Guilbert 1001 route d’Héronchelles 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://poney-boisguilbert.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0235344251 »}, {« type »: « email », « value »: « marie.boisguilbert@orange.fr »}]

Poney nature