GEORGE KA POINT EPHEMERE Paris, jeudi 13 juin 2024.

Révélée par son premier EP “Par Avance”, George Ka revient avec un nouvel album empreint de lucidité et d’espoir. Une dizaine de morceaux à l’écriture précise et imagée, qui nous invitent à observer notre environnement et notre intériorité. Entre sonorités pop qui oscillent entre électronique et acoustique, retrouvez-la en tournée et sur la scène du Point Éphémère le 13 juin 2024 !

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

POINT EPHEMERE 200, Quai Valmy 75010 Paris 75