ALAIN CHAMFORT POINT EPHEMERE Paris, jeudi 6 juin 2024.

2024 sera l’anne´e du grand retour d’Alain Chamfort ! Son précédent disque, « LE DESORDRE DES CHOSES », paru en 2018 avait été´ unanimement salue´. Critique et public furent unanimes, chacun gardant en mémoire son e´mouvante interpre´tation des « Microsillons » aux Victoires de la Musique. Depuis Alain Chamfort s’e´tait fait discret. Sans pour autant rester inactif, loin s’en faut. Le 22 mars prochain parai^tra « L’IMPERMANENCE », un ultime album qui viendra couronner une carrie`re discographique de plus de cinquante ans.Onze titres d’une exigence rare tant dans l’e´criture que dans leur re´alisation.Nous en reparlerons. Surprise y compris pour le principal inte´resse´, au printemps dernier SE´BASTIEN TELLIER, une des personnalite´s les plus e´clectiques de la sce`ne e´lectronique hexagonale fait savoir qu’une collaboration l’inte´resse. Les deux artistes se sont de´ja` croise´s en simples voisins de studios. Cette fois, ils de´cident d’ame´nager une sorte d’espace de jeu, une cour de re´cre´ation ou` deux univers se confrontent, puis s’assemblent. Des se´ances sont organise´es au mythique STUDIO MOTORBASS, dont les murs ont accueilli au fil des ans Serge Gainsbourg et Isabelle Adjani, Cassius, Chagrin d’Amour, Etienne Daho, Lou Doillon, M et Phoenix entre mille autres. Ve´ritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs de synthe´tiseurs vintage, Se´bastien Tellier y a ses habitudes. Il y a me^me entie`rement enregistre´ son deuxie`me album. Alain propose a` Se´bastien une se´rie d’ide´es que le sorcier de´bride´ comple`te et arrange avec la complicite´ de ses fide`les musiciens : Adrien Soleiman (saxophone/ claviers), Louis Delorme (batterie).Trois des quatre titres figurant sur cet EP sans titre sont d’ailleurs co-compose´s par ce tandem improbable : « Le soufre de nos peaux », « La chair », et « Whisky glace » sur le refrain duquel on entend la voix de Se´bastien Tellier. « Fe´minin » comple`te cette collection qu’ils vivent non comme un avant-gou^t de l’album, lequel sera 100% Chamfort, mais pluto^t comme quelque chose de l’ordre d’une premie`re partie d’un spectacle pour rentrer dans l’humeur et se laisser surprendre. Contre toute logique marketing mais pour notre plus grand bonheur, cet EP parai^tra en digital le 10/01 et en vinyle en e´dition limite´e le 19/01/2024. Pour Alain Chamfort il s’agit d’une « prise de parole » qui s’inscrit dans un agenda extre^mement complet puisque, fort de sa signature avec BMG, ALAIN CHAMFORT va aussi – tout au long de l’anne´e – proposer la re´e´dition d’une grande partie de son foisonnant catalogue, des « anne´es Gainsbourg aux anne´es belges ».En pre´ambule d’une anne´e qui s’annonce extre^mement riche, Alain Chamfort sera les 24 et 28 janvier sur la sce`ne du The´a^tre de l’Œuvre accompagne´ par VALLI pour une conversation musicale qui va nous plonger dans ce parcours atypique : de ses de´buts aux co^te´s de Jacques Dutronc aux collaborations re´centes avec Cle´ment Ducol, Julien Delfaud, Se´bastien Tellier et Johan Dalgaard en passant par ses premiers disques sur le label de Claude Franc¸ois. Sans oublier son travail de compositeur / re´alisateur pour « À cause des garc¸ons » et l’immense complicite´ qui l’unit a` ses auteurs fe´tiches Jacques Duval et Pierre-Dominique Burgaud.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:30

POINT EPHEMERE 200, Quai Valmy 75010 Paris 75