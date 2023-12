Algues et cuisines – Détente Origin’Algues Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2024-04-25 12:30:00

fin : 2024-04-25 16:30:00 . Les Algues 100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique !!

1/ Découverte à marée basse des algues, leurs utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. ? Phénomèn’Algues pour le corps et l’esprit.

2/ + Atelier de cuisine végétarienne et gourmande ! * Matériel à prévoir : panier de cueillette ou seau, une paire de ciseaux, des petits Pots Récup’ pour transporter les recettes réalisées.

* Equipement : chaussures pour aller dans l’eau, bottes, coup vent (type Kway). Fin des réservation par mail 48h avant la sortie (places limitées) . Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

