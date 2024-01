OLIVIER DE BENOIST – OLIVIER DEBENOIST PLEIN AIR – PLACE GAMBETTA Pierrefeu Du Var, vendredi 12 juillet 2024.

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show.Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle et ce soir-là on fêtera la dernière date de ce one man show!Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-07-12 à 21:30

PLEIN AIR – PLACE GAMBETTA PLACE GAMBETTA 83390 Pierrefeu Du Var 83