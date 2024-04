PlayTime #9 – La quinzaine des salles de cinéma associatives de Loire-Atlantique Nantes et communes de la métropole Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-21 –

Gratuit : non

La 9e édition de PlayTime, la quinzaine des salles de cinéma associatives de Loire-Atlantique coordonnée par Le Cinématographe, aura lieu du 11 au 28 avril 2024. Avant-premières, reprises, films de patrimoine, jeune public… 31 films sont programmés dans 25 cinémas du département. De nombreuses rencontres et animations sont également proposées. Salles de cinéma participantes à Nantes et dans les communes de Nantes Métropole :Cinématographe à Nantes,Cinéma Bonne Garde à Nantes, Cinéma St-Paul à Rezé, Cinéma le Beaulieu à Bouguenais, Cinéma Lutétia à St-Herblain. Retrouvez la programmation complète sur playtime-quinzaine.fr

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000