PLANET’ADOS STAGE CRÉATION DE CLIP #2 DE MUSIQUE Abeilhan, lundi 8 avril 2024.

PLANET’ADOS STAGE CRÉATION DE CLIP #2 DE MUSIQUE Abeilhan Hérault

L’ Accueil de Loisirs itinérant, organise un stage création de Clip musique encadré par des professionnels du 8 au 12 avril en partenariat avec le studio ElectrOzone d’Abeilhan. Horaire lundi-mardi de 14h à 17h mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h. Inscription obligatoire toute la semaine.

Ramassage dans votre commune. Écriture des paroles, enregistrement en studio et tournage du clip !

L’ Accueil de Loisirs itinérant, organise un stage création de Clip musique encadré par des professionnels du 8 au 12 avril en partenariat avec le studio ElectrOzone d’Abeilhan. Horaire lundi-mardi de 14h à 17h mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h. Inscription obligatoire toute la semaine.

Ramassage dans votre commune. Écriture des paroles, enregistrement en studio et tournage du clip ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-12

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie florine.guevara@avant-monts.fr

L’événement PLANET’ADOS STAGE CRÉATION DE CLIP #2 DE MUSIQUE Abeilhan a été mis à jour le 2024-03-05 par OT AVANT-MONTS