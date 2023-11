Atelier Pêche Nature Plan d’eau Le Vigan, 22 août 2024, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

Viens découvrir le monde de la pêche et apprendre les différentes techniques. Ta mission : devenir autonome et responsable vis à vis de la Nature et des autres usagers du milieu aquatique..

2024-08-22 09:30:00 fin : 2024-08-22 11:30:00. 12 EUR.

Plan d’eau

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



Come and discover the world of fishing and learn the different techniques. Your mission: to become autonomous and responsible towards Nature and other users of the aquatic environment.

Venga a descubrir el mundo de la pesca y a aprender las diferentes técnicas. Tu misión: ser autónomo y responsable con la Naturaleza y los demás usuarios del medio acuático.

Entdecke die Welt des Angelns und lerne die verschiedenen Techniken kennen. Deine Aufgabe: Werde selbstständig und verantwortungsbewusst gegenüber der Natur und den anderen Wassernutzern.

