Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-20 . Avec PZ Cobra, End 2 end, Olivier Light, Dorcha Cobs, Kingcrown, Boxon, Recouvrane, Human bird, Soldat Louis, Hearscape, Blue Tomorrow.

Tarifs :

Vendredi : 20 €

Samedi : 30 €

Pass 2 jours : 40 €

Réservations sur : https://yurplan.com/events/Sea-Fest-N-Sound-Festival-6/113452 .

Plage de Lestrevet

Plomodiern 29550 Finistère Bretagne

