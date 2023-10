Belote par le collectif foire aux ânes Place Roger Salengro Lignières, 29 juin 2024, Lignières.

Lignières,Cher

Le collectif de la foire aux ânes organise sa belote sous la halle de Lignières..

Samedi 2024-06-29 14:30:00 fin : 2024-06-29 . .

Place Roger Salengro

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



The collective of the donkey fair organizes its belote under the hall of Lignières.

El colectivo de la feria del burro organiza su belote bajo el pabellón de Lignières.

Das Kollektiv der Eselsmesse organisiert seine Belote in der Halle von Lignières.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT LIGNIERES