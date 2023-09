Marché traditionnel Place Robert Gabel – Champ de foire Cany-Barville, 6 novembre 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

Tous les lundis matins, c’est le marché à Cany Barville! Un des plus importants marchés du département!

RDV de 8h à 12h (13h en été) sur la place de l’hôtel de ville, place du 8 mai et sur le champ de foire. Producteurs locaux, fermiers et artisanaux..

2023-11-06 09:00:00 fin : 2023-11-06 12:00:00. .

Place Robert Gabel – Champ de foire

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Every Monday morning, it’s the market in Cany Barville! One of the most important markets of the department!

Meeting point from 8am to 12pm (1pm in summer) on the town hall square, on the 8th of May square and on the fairground. Local producers, farmers and craftsmen.

Todos los lunes por la mañana, ¡es el mercado de Cany Barville! Uno de los mercados más importantes del departamento

Punto de encuentro de 8h a 12h (13h en verano) en la plaza del ayuntamiento, en la plaza 8 de mayo y en el recinto ferial. Productores locales, agricultores y artesanos.

Jeden Montagmorgen ist in Cany Barville Markttag! Einer der größten Märkte des Departements!

Treffpunkt von 8 bis 12 Uhr (13 Uhr im Sommer) auf dem Rathausplatz, dem Platz des 8. Mai und dem Messegelände. Lokale, bäuerliche und handwerkliche Produzenten.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche