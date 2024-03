In Jazz Festival 2024 Salle polyvalente La Gribotière Boos, dimanche 28 avril 2024.

In Jazz Festival 2024 « Jazz à ma taille » Dimanche 28 avril, 16h30 Salle polyvalente La Gribotière 10€

KIDS IN JAZZ

La Cie Zameliboum, créée maintenant il y a plus de vingt-cinq ans par Amélie Affagard, est une compagnie professionnelle normande, avec la musique, le chant et la danse comme cœur du processus de création.

Forts de mille et une chansons, mille et une rencontres, mille et une occasions de partager avec tous leur jovialité, leur sens du partage, leur goût de la fête, nous vous invitons à découvrir ici le travail d’Amélie, Damien et ses comparses…

TARIF :

Plein : 10,00€

Moins de 12 ans : Gratuit

RESERVATIONS ET BILLETTERIE

Mairie de Boos

Mairie de Boos

Salle polyvalente La Gribotière Rue d'Uelzen, 76520 BOOS Boos 76520 Seine-Maritime Normandie