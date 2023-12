CINÉ-CLUB « TATOUAGE » Place Neuve Magalas, 4 avril 2024, Magalas.

Magalas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-04

Ciné-Club « Tatouage » à 20h30 à la Maison Pour Tous. La jeune Otsuya et son amant Shinsuke fuient la maison familiale pour vivre leur amour et trouvent refuge chez Gonji, un escroc qui se prétend être leur ami mais il les trahit. Entrée : 4€ / Carte de 4 entrées : 10€.

Ciné-Club « Tatouage » à 20h30 à la Maison Pour Tous. La jeune Otsuya et son amant Shinsuke fuient la maison familiale pour vivre leur amour et trouvent refuge chez Gonji, un escroc qui se prétend être leur ami mais il les trahit. Entrée : 4€ / Carte de 4 entrées : 10€

Ciné-Club « Tatouage » à 20h30 à la Maison Pour Tous. La jeune Otsuya et son amant Shinsuke fuient la maison familiale pour vivre leur amour et trouvent refuge chez Gonji, un escroc qui se prétend être leur ami mais il les trahit. Il vend la jeune fille au tenancier d’une maison de geishas qui fait tatouer sur le dos d’Otsuya une araignée à tête humaine dans le but de briser sa volonté. Entrée : 4€ / Carte de 4 entrées : 10€

.

Place Neuve

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT AVANT-MONTS