Théâtre – Le cri des minuscules Compagnie ne dites pas non, vous avez souri Conte musical et visuel à partir de 3 ans Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 16 mai 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Le cri des minuscules est une fresque vivante spécialement conçue pour les 3-6 ans. Deux musiciens « bruicoleurs » rencontrent une plasticienne aventurière et inventent ensemble ce spectacle hybride et délicat à la découverte du monde des insectes. Dans ce conte musical et visuel, l’infiniment petit côtoie la grandeur des sentiments et l’étrangeté des rêves. Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique, ludique et inventive, inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les accompagne. Et main dans la main, marionnettes et inventions sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impossible : celui d’un petit homme au chapeau et d’une insecte ailée..

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Le cri des minuscules is a living fresco specially designed for 3-6 year-olds. Two « noisy » musicians meet an adventurous visual artist, and together they invent this delicate hybrid show exploring the world of insects. In this musical and visual tale, the infinitely small rubs shoulders with the grandeur of feelings and the strangeness of dreams. Small paper creatures projected onto a screen come to life in a play of shadows, light and color. Playful, inventive music, inspired by jazz and its organic improvisations, accompanies them. And hand in hand, puppets and sound inventions tell us the story of a (perhaps) impossible love: that of a little man in a hat and a winged insect.

Le cri des minuscules es un fresco viviente especialmente diseñado para niños de 3 a 6 años. Dos músicos « ruidosos » se encuentran con un artista visual aventurero, y juntos inventan este delicado espectáculo híbrido que explora el mundo de los insectos. En este cuento musical y visual, lo infinitamente pequeño se codea con la grandeza de los sentimientos y la extrañeza de los sueños. Diminutas criaturas de papel proyectadas sobre una pantalla cobran vida en un juego de sombras, luz y color. Les acompaña una música lúdica e inventiva, inspirada en el jazz y sus improvisaciones orgánicas. Y de la mano, marionetas e invenciones sonoras nos cuentan la historia de un amor (tal vez) imposible: el de un hombrecillo con sombrero y un insecto alado.

Le cri des minuscules ist ein lebendiges Fresko, das speziell für 3- bis 6-Jährige konzipiert wurde. Zwei « bruicoleurs » Musiker treffen auf eine abenteuerlustige Künstlerin und erfinden gemeinsam dieses hybride und delikate Schauspiel, das die Welt der Insekten entdeckt. In diesem musikalischen und visuellen Märchen trifft das unendlich Kleine auf die Größe der Gefühle und die Seltsamkeit der Träume. Kleine Papierwesen, die auf eine Leinwand projiziert werden, erwachen in einem Spiel aus Schatten, Licht und Farben zum Leben. Die Musik ist spielerisch und erfinderisch, inspiriert vom Jazz und seinen organischen Improvisationen, und begleitet sie. Hand in Hand erzählen uns Marionetten und Klangerfindungen die Geschichte einer (vielleicht) unmöglichen Liebe: die eines kleinen Mannes mit Hut und eines geflügelten Insekts.

