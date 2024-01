Visite guidée des souterrains de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne Laon, dimanche 7 janvier 2024.

Laon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07

fin : 2024-01-07

Il y a plusieurs millions d’années, Laon était sous la mer… L’un des « Secrets sous la ville » qui vous seront révélés !

Arpenter les souterrains de Laon, c’est un peu comme si vous voyagiez dans le temps : muni·e de votre audioguide, vous replongerez près de 40 millions d’années en arrière et apprendrez tout de l’histoire de la cité au fil des âges !

Alors apprêtez-vous à vivre une expérience au cœur du temps en suivant ‘Secrets sous la ville’ chaque jour à 11h, 14h , 15h et 16h ! (il n’y aura pas de session à 11h jusqu’au 09/02 inclus)

(durée de la visite : 1h / billets et audioguides à retirer à l’accueil de l’Office de tourisme avant de se rendre devant l’entrée des souterrains située à 550 mètres / commentaire de l’audioguide adapté aux enfants de plus de 6 ans / température constante toute l’année de 11° / passeport famille pour 2 adultes et 2 enfants à 20 € : pour bénéficier de ce dernier, sélectionnez deux tarifs Adultes à 8 € chacun, un tarif réduit à 4 € et un tarif gratuit de 0 € lors de votre réservation)

ATTENTION : merci de vous présenter obligatoirement 30 minutes avant chaque horaire de départ avec votre pièce d’identité à l’accueil de l’Office de tourisme ! / toute réservation de billet exonéré exige néanmoins de s’inscrire / certaines images projetées peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes / les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.

9 .

Place du parvis Gautier de Mortagne

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-04 par SIM Hauts-de-France – OT du Pays de Laon