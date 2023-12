La Vélotoise Place du Foirail Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 08:30:00

fin : 2024-08-04 Les épreuves de cette 22ème édition, toujours parrainée par David Moncoutié, vous feront partir à la découverte des belles routes du Lot et du Pays de Figeac. Sous l’égide de la FFC.

Cette année 2 cyclosportives et 4 randonnées sont proposées.

Ces cyclosportives sont inscrites au Trophée FFC Occitanie. Participation payante sur inscription..

La Vélotoise 124 km – 1 930 m – Openrunner N° 17721330 (Cyclosportive et Randonnée)

La Figeacoise 104 km – 1 655 m – Openrunner N° 17710730 (Cyclosportive et Randonnée)

La Rando 1 76 km – 1 157 m – Openrunner N° 17710761 (Uniquement Randonnée)

La Rando 2 32 km – 482 m – Openrunner N° 17721400 (Uniquement Randonnée) Le départ groupé sera donné de la Place du Foirail (devant l’Espace François Mitterrand) à partir de 8 h 30 avec décalage de 15 mn en fonction des circuits.

Le bulletin d’Inscription est à téléchargé sur le site internet de la « Vélotoise ».

super tombola : un vélo

Encore le Maillot « Collector » Offert aux 600 premiers inscrits (Taille garantie jusqu’au 1er juin 2024).

Sur notre site internet « la vélotoise »:

Votre Photo Gratuite page PHOTOS

Votre Diplôme page RESULTATS

Tous les Résultats (fichiers PDF et Excel) page RESULTATS

Votre Classement Global Cyclosport page RESULTATS 26 EUR.

Place du Foirail

Figeac 46100 Lot Occitanie

