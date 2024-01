Foire aux antiquités et brocante Place du Château Issigeac, samedi 3 août 2024.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 09:00:00

fin : 2024-08-03 18:00:00

Deux jours sont dédiés à la foire aux Antiquités et à la brocante où plus de 70 exposants professionnels viendront montrer leurs « trésors ». Une buvette-sandwich sera également présente sur la brocante.

Place du Château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides