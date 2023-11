Brocante de printemps Place des Cornières Monpazier, 1 juin 2024, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

De nombreux brocanteurs exposeront leur marchandises de qualité. Les chineurs, curieux et connaisseurs, pourront trouver des bibelots sur des étalages variés, de la porcelaine au linge ancien, en passant par le mobilier ou encore les bijoux….

2024-06-01 fin : 2024-06-02 19:00:00. .

Place des Cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Numerous second-hand dealers will exhibit their quality goods. The bargain hunters, curious and connoisseurs, will be able to find knick-knacks on various stalls, from porcelain to old linen, passing by furniture or jewels…

Muchos comerciantes de segunda mano expondrán sus productos de calidad. Los curiosos y los entendidos podrán encontrar baratijas en diversos puestos, desde porcelana hasta lino antiguo, muebles o joyas…

Zahlreiche Trödler werden ihre hochwertigen Waren ausstellen. Schnäppchenjäger, Neugierige und Kenner, können an den verschiedensten Ständen Nippes finden, von Porzellan über antike Wäsche bis hin zu Möbeln und Schmuck…

