FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE DE VOUVANT – JEAN-BAPTISTE COURTOIS Place de l’Eglise Vouvant, jeudi 18 juillet 2024.

Vouvant Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 19:00:00

fin : 2024-07-18

Du 06 juillet au 29 août, venez profiter du festival international d’orgue de Vouvant.

> Jeudi 18 juillet / 19h00

Jean-Baptiste COURTOIS

Professeur honoraire du Conservatoire national supérieur de musique de Paris

Felix Mendelssohn (Hambourg 1809 – Leipzig 1847) : Prélude et fugue en ut mineur, op. 37, n° 1

Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 – Leipzig 1750) :

– Fantaisie en ut mineur, BWV 562

– Sonate en trio n° 6, BWV 530

Vivace – Lento – Allegro

César Franck (Liège 1822 – Paris 1890) : Grande Pièce Symphonique, op. 17

Jean-Baptiste Courtois a étudié l’orgue auprès de Jean Langlais et André Fleury avant d’entrer au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où il remporte quatre Premier prix. Dès l’âge de 14 ans, il joue l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Ignace à Paris, où il sera organiste jusqu’en 1989 ; il est alors nommé titulaire de la tribune de l’église Saint-Gervais, sur le magnifique instrument de la famille Couperin. Ses activités de concertiste l’ont mené en France et dans divers pays d’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et en Russie.

Après avoir enseigné au Conservatoire national de région de Lille et à l’université de Paris-Sorbonne, puis dirigé le Conservatoire d’Antony, il a rejoint en 1995 le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris pour y diriger le département des disciplines instrumentales. Nommé en 2000 professeur de contrepoint dans ce même établissement, il s’est depuis partagé entre ses activités d’enseignement et d’interprète.

***************************

Tarif : 10 € / Tarif de soutien : 15 €

Moins de 16 ans : gratuit (uniquement à l’entrée du concert)

Billetterie : (ouvrira prochainement)

– Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie et Maillezais

Tél. : 02 51 69 44 99

– En ligne : billetterie.vendeegrandsud.com

– À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible

Accès du concert par la nef Théodelin

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans

.

Place de l’Eglise Église Notre-Dame

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-03 par Vendée Expansion