Marché mensuel d’Ousson-sur-Loire – Vendredi Place de l’Eglise Ousson-sur-Loire, 13 octobre 2023, Ousson-sur-Loire.

Ousson-sur-Loire,Loiret

Marché tous les 2ème vendredis des mois d’avril à octobre..

Vendredi 2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 20:00:00. .

Place de l’Eglise

Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Market every 2nd Friday from April to October.

Mercado todos los segundos viernes de abril a octubre.

Markt jeden 2. Freitag in den Monaten April bis Oktober.

Mise à jour le 2023-08-04 par ADRT45