Marché des potiers à Figeac Place de la raison Figeac, 4 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Venez rencontrer les potiers le temps d’un week-end !

Vous découvrirez, grâce à ces 35 artisans potiers du sud ouest, un large panel de techniques de production : tournage, modelage, sculpture, grès, porcelaine, faïence, terre vernissée, cuisson raku, cuisson au bois, …

Vous pourrez assister à des démonstrations de tournage traditionnel.

De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent..

Place de la raison

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come and meet the potters for a weekend!

You will discover, thanks to these 35 potters from the south west, a wide range of production techniques: turning, modelling, sculpture, stoneware, porcelain, earthenware, glazed earth, raku firing, wood firing, …

You can attend demonstrations of traditional throwing.

Numerous animations for young and old are waiting for you.

¡Venga a conocer a los alfareros durante un fin de semana!

Descubrirá, gracias a estos 35 alfareros del suroeste, un amplio abanico de técnicas de producción: lanzamiento, modelado, escultura, gres, porcelana, loza, arcilla vidriada, cocción raku, cocción de madera, …

Podrá asistir a demostraciones de lanzamiento tradicional.

Le esperan numerosas actividades para grandes y pequeños.

Treffen Sie die Töpfer ein Wochenende lang!

Dank dieser 35 Töpferhandwerker aus dem Südwesten entdecken Sie ein breites Spektrum an Produktionstechniken: Drehen, Modellieren, Skulpturen, Steingut, Porzellan, Steingut, glasierte Erde, Raku-Brand, Holzbrand, …

Sie können an Vorführungen des traditionellen Drehens teilnehmen.

Zahlreiche Animationen für Groß und Klein erwarten Sie.

