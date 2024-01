Concert Dulcimer à marteau – Chant place de la mairie Montagny-en-Vexin, samedi 10 février 2024.

Montagny-en-Vexin Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:00:00

Duo chant (soprano lyrique), et dulcimer à marteaux (instrument insolite de la famille des cordes frappées).

Exploration des possibilités de l’instrument sur styles variés : répertoire traditionnel folk (principalement celtique), médiéval, baroque, compositions originales folk moderne.

Val Cortoni est multi-instrumentiste, compositeur et producteur de musique.

Des esthétiques musicales traditionnelles aux techniques de production modernes, ses compositions originales marient les synthétiseurs et boîtes à rythme aux instruments médiévaux d’Europe de l’Ouest tels que le psaltérion et le hammered dulcimer. C’est ce dernier instrument, cithare à cordes frappées et ancêtre du piano, dont Val Cortoni a fait sa spécialité, reconnu pour la finesse et l’originalité de son jeu.

Son amie Coralie André l’accompagne au chant dans des langues celtiques anciennes de sa voix de soprano lyrique envoûtante, rendant hommage à la Bretagne où elle a grandi.

place de la mairie

Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France



