Championnat normand du pull moche de Noël Place de la Cathédrale Rouen

Seine-Maritime

Championnat normand du pull moche de Noël Place de la Cathédrale, 18 décembre 2022, Rouen. Championnat normand du pull moche de Noël Dimanche 18 décembre, 15h00 Place de la Cathédrale

gratuit, sur inscription

À l’occasion de « Rouen givrée », venez défiler au Jardin des contemplations le 18 décembre et tenter de remporter le Championnat normand du pull moche de Noël. Place de la Cathédrale Place de la cathédrale Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Rouen Enfilez votre « beau » pull moche aux motifs de Noël, aux couleurs chamarrées, avec pompons ou encore guirlandes, et inscrivez-vous au Championnat normand du Pull moche de Noël qui se déroulera le dimanche 18 décembre 2022 de 15h à 18h au Jardin des Contemplations, place de la Cathédrale !

Les inscriptions se déroulent du 21 novembre au 11 décembre 2022. Les cinquante premiers inscrits participeront à la phase qualificative le dimanche 18 décembre 2022. Les modalités de participation seront communiquées la semaine avant le championnat.

Le dimanche 18 décembre 2022 de 15h à 18h, les 50 participants, et leurs supporters, sont invités à se présenter au Jardin des Contemplations, sur la place de la Cathédrale, pour participer à un défilé à l’issue duquel une sélection de 10 finalistes sera effectuée à l’applaudimètre. Un deuxième défilé des 10 finalistes sera ensuite organisé devant un jury qui déterminera le classement et élira ainsi la Championne, ou le Champion, normand du Pull moche de Noël 2022 !

Lieu Place de la Cathédrale Adresse Place de la cathédrale Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Ville Rouen

Rouen Seine-Maritime