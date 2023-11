Ultra Trail et VTT Causses et Vallées Lot Dordogne – UTCV Place Bessières Cahors, 25 mai 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Cette année plus qu’une autre, nous avons besoin de VOUS ! Aujourd’hui, nous devons dépasser les 600 participants pour la pérennité de l’événement et l’équilibre financier ! Nous avons besoin de VOUS pour nous aider à promouvoir notre événement et à le faire connaître. Il ne faut pas oublier que c’est VOUS qui nous faites la meilleure communication . Parlez-en autour de VOUS, motivez vos copains pour vous accompagner dans votre défi, partagez votre expérience sur l’U[VT]TCV, relayez nos informations… Cette année, nous avons besoin de VOUS !.

2024-05-25 fin : 2024-05-26 . .

Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



This year more than any other, we need YOU! Today, we must exceed 600 participants for the sustainability of the event and financial balance! We need YOU to help us promote our event and to make it known. Don’t forget that it is YOU who give us the best communication. Talk about it around YOU, motivate your friends to accompany you in your challenge, share your experience on the U[VT]TCV, relay our information ? This year, we need YOU!

¡Este año, más que ningún otro, le necesitamos a USTED! Hoy necesitamos superar los 600 participantes para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio financiero del evento Te necesitamos para que nos ayudes a promocionar nuestro evento y darlo a conocer. No olvides que eres TÚ quien nos da la mejor comunicación. Háblalo a TU alrededor, motiva a tus amigos para que te acompañen en tu reto, comparte tu experiencia en la U[VT]TCV, retransmite nuestra información? Este año, ¡te necesitamos a TI!

Dieses Jahr brauchen wir mehr als jedes andere IHRE Hilfe! Heute müssen wir die Zahl von 600 Teilnehmern überschreiten, um das Fortbestehen der Veranstaltung und das finanzielle Gleichgewicht zu sichern! Wir brauchen SIE, um uns dabei zu helfen, unsere Veranstaltung zu fördern und sie bekannt zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass SIE es sind, die uns die beste Kommunikation bieten. Erzählen Sie IHNEN davon, motivieren Sie Ihre Freunde, Sie bei Ihrer Herausforderung zu begleiten, teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem U[VT]TCV, geben Sie unsere Informationen weiter? Dieses Jahr brauchen wir SIE!

Mise à jour le 2023-10-30 par ADT46