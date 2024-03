Place à l’Agri 2024 – La Roche-sur-Yon Marché de La Roche-sur-Yon Les Herbiers, samedi 8 juin 2024.

Place à l’Agri 2024 – La Roche-sur-Yon Venez découvrir les producteurs locaux, dégustation et vente de leurs produits. Au programme: des animations, des jeux, des cadeaux, informations et offres d’emplois, formations, etc Samedi 8 juin, 08h00 Marché de La Roche-sur-Yon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T08:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T08:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

De 8h à 13h, les équipes de l’ANEFA Vendée vous proposeront une matinée enrichissante. Entre dégustations, ateliers éducatifs et échanges avec les acteurs du secteur, cette journée promet d’être un moment clé pour favoriser une prise de conscience collective sur les enjeux de l’alimentation de demain.es.

Marché de La Roche-sur-Yon Place du Marché 5000 La Roche-sur-Yon Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « anefa85@anefa.org »}]

agriculture alimentation