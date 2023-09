LIKE ME – LA COMPAGNIE DANS L’ARBRE – DÉAMBULATION EN PISCINE Piscine intercommunale Charles Kaufmann Champigneulles, 5 mai 2024, Champigneulles.

Champigneulles,Meurthe-et-Moselle

Simon Volser, champion d’apnée est une star et un modèle. Depuis qu’il a sauvé un enfant de la noyade, il est même devenu un véritable héros. Equipés de casques audio, nous sommes invités à suivre son parcours, des casiers au grand bassin en passant par les douches. Des pas dans le pédiluve. Des voix adolescentes. Une vidéo virale. Un puzzle à reconstituer.

De 12 à 99 ans.

Durée : 1h.

Tarif B.

Rendez-vous à la piscine intercommunale Charles Kaufmann de Champigneulles !. Tout public

Dimanche 2024-05-05 18:00:00 fin : 2024-05-05 19:00:00. .

Piscine intercommunale Charles Kaufmann rue des Talintés

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Simon Volser, freediving champion, is a star and a role model. Ever since he saved a child from drowning, he has become a true hero. Equipped with headphones, we are invited to follow his journey, from the lockers to the showers and the deep end. Footsteps in the foot bath. Teenage voices. A viral video. A puzzle to piece together.

Ages 12 to 99.

Duration: 1 hour.

Rate B.

See you at the Charles Kaufmann intercommunal pool in Champigneulles!

Simon Volser, campeón de apnea, es una estrella y un modelo a seguir. Desde que salvó a un niño de morir ahogado, se ha convertido en un auténtico héroe. Equipados con auriculares, nos invita a seguir su viaje desde las taquillas, pasando por las duchas, hasta la parte más profunda de la piscina. Pasos en el pediluvio. Voces de adolescentes. Un vídeo viral. Un rompecabezas que recomponer.

De 12 a 99 años.

Duración: 1 hora.

Puntúa B.

¡Nos vemos en la piscina intercomunal Charles Kaufmann de Champigneulles!

Simon Volser, der Meister im Freitauchen, ist ein Star und ein Vorbild. Seit er ein Kind vor dem Ertrinken gerettet hat, ist er sogar zu einem echten Helden geworden. Mit Kopfhörern ausgestattet, werden wir eingeladen, seinen Weg von den Spinden über die Duschen bis hin zum großen Becken zu verfolgen. Schritte im Fußbad. Stimmen von Teenagern. Ein virales Video. Ein Puzzle, das es zusammenzusetzen gilt.

Von 12 bis 99 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

Tarif B.

Wir treffen uns im interkommunalen Schwimmbad Charles Kaufmann in Champigneulles!

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME BASSIN de POMPEY