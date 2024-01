Pierres en Lumières > Cabane Vauban de Jullouville Chemin du Corps de Garde Jullouville, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en Lumières > Cabane Vauban de Jullouville Chemin du Corps de Garde Jullouville Manche

La Cabane Vauban de Jullouville une vocation patrimoniale, historique et culturelle.

Le corps de garde de Jullouville, communément appelé Cabane Vauban de Jullouville, repéré sur la carte de Cassini, fait partie d’un réseau de bâtiments de surveillance du littoral mis en place sous les instructions de Vauban au XVIIe siècle.

La restauration récente de cet édifice situé sur le GR223 Sentier du littoral et sur l’itinéraire des Chemins du Mont Saint-Michel a mis en valeur les richesses architecturales et historiques mais aussi les métiers, les savoir-faire, les techniques et les matériaux spécialisés.

Deux distinctions en 2023 :

– Un clou commémoratif apposé sur la façade à l’entrée de la cabane Vauban de Jullouville marque une étape symbolique des Chemins du Mont Saint-Michel. Il est le balisage pour les pèlerins et les marcheurs qui viendront découvrir le site sur leur parcours et pourront matérialiser cette étape dans le Carnet du Miquelot grâce au tampon mis en libre utilisation à l’intérieur de la Cabane

– Remise du Prix Départemental «Rubans du Patrimoine» pour la restauration de la Cabane Vauban de Jullouville dans les règles de l’art, parfaitement intégrée et accessible à tous. Le choix de restauration du corps de Garde Cabane Vauban de Jullouville contribue à la protection, valorisation et transmission d’un patrimoine communal qui a vocation à être accessible à tous les habitants et aux nombreux visiteurs de notre commune classée Station de Tourisme.

Rendez-vous à 21h, parking Avenue des Frégates.

Accueil sur site du public distribution de lanternes pour la descente.

Prévoir chaussures de marche.

Accès au site.

La Cabane Vauban de Jullouville une vocation patrimoniale, historique et culturelle.

Le corps de garde de Jullouville, communément appelé Cabane Vauban de Jullouville, repéré sur la carte de Cassini, fait partie d’un réseau de bâtiments de surveillance du littoral mis en place sous les instructions de Vauban au XVIIe siècle.

La restauration récente de cet édifice situé sur le GR223 Sentier du littoral et sur l’itinéraire des Chemins du Mont Saint-Michel a mis en valeur les richesses architecturales et historiques mais aussi les métiers, les savoir-faire, les techniques et les matériaux spécialisés.

Deux distinctions en 2023 :

– Un clou commémoratif apposé sur la façade à l’entrée de la cabane Vauban de Jullouville marque une étape symbolique des Chemins du Mont Saint-Michel. Il est le balisage pour les pèlerins et les marcheurs qui viendront découvrir le site sur leur parcours et pourront matérialiser cette étape dans le Carnet du Miquelot grâce au tampon mis en libre utilisation à l’intérieur de la Cabane

– Remise du Prix Départemental «Rubans du Patrimoine» pour la restauration de la Cabane Vauban de Jullouville dans les règles de l’art, parfaitement intégrée et accessible à tous. Le choix de restauration du corps de Garde Cabane Vauban de Jullouville contribue à la protection, valorisation et transmission d’un patrimoine communal qui a vocation à être accessible à tous les habitants et aux nombreux visiteurs de notre commune classée Station de Tourisme.

Rendez-vous à 21h, parking Avenue des Frégates.

Accueil sur site du public distribution de lanternes pour la descente.

Prévoir chaussures de marche.

Accès au site. .

Chemin du Corps de Garde Avenue des Frégates

Jullouville 50610 Manche Normandie mairiejullou@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17



L’événement Pierres en Lumières > Cabane Vauban de Jullouville Jullouville a été mis à jour le 2024-01-25 par CDT Manche