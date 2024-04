Pierres en Lumières aux Halles et centre-ville de Buchy Buchy, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières aux Halles et centre-ville de Buchy Buchy Seine-Maritime

Samedi

Plusieurs animations se dérouleront sur la commune de Buchy du 18 au 20 mai 2024

– Samedi 18 mai de 14 h à 21 h à la Halle en Scène Exposition de dessin et peinture des élèves de l’association Art Loc’Halles

– Samedi 18 mai à 17 h à 18h15 à la Halle en Scène Concert de l’Ecole de Musique du Moulin d’Ecalles avec l’Ensemble de jazz en 1ère partie qui jouera des pièces de Herbie Hancock, Stan Getz et Henri Mancini et deux co-compositions préparées pour l’événement avec l’EPHAD de Buchy et La Feuillie, et avec la Chorale en 2nde partie qui interprétera un répertoire avec notamment Amsterdam, Aragon & Castille, New York New York ou encore la Chauve-souris (sans réservation)

– Samedi 18 mai à 22h30 au Stade municipal de Buchy Feu d’artifice proposé par le Comité des Fêtes et les Forains

– Du 18 au 20 mai Fête foraine de la Pentecôte avec le défilé d’un Corso fleuri en musique le dimanche vers 15h30 et 22 h et le lundi vers 15h30 organisé par le Comité des Fêtes.

Plusieurs animations se dérouleront sur la commune de Buchy du 18 au 20 mai 2024

– Samedi 18 mai de 14 h à 21 h à la Halle en Scène Exposition de dessin et peinture des élèves de l’association Art Loc’Halles

– Samedi 18 mai à 17 h à 18h15 à la Halle en Scène Concert de l’Ecole de Musique du Moulin d’Ecalles avec l’Ensemble de jazz en 1ère partie qui jouera des pièces de Herbie Hancock, Stan Getz et Henri Mancini et deux co-compositions préparées pour l’événement avec l’EPHAD de Buchy et La Feuillie, et avec la Chorale en 2nde partie qui interprétera un répertoire avec notamment Amsterdam, Aragon & Castille, New York New York ou encore la Chauve-souris (sans réservation)

– Samedi 18 mai à 22h30 au Stade municipal de Buchy Feu d’artifice proposé par le Comité des Fêtes et les Forains

– Du 18 au 20 mai Fête foraine de la Pentecôte avec le défilé d’un Corso fleuri en musique le dimanche vers 15h30 et 22 h et le lundi vers 15h30 organisé par le Comité des Fêtes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-20 22:30:00

Halle en Scène et centre bourg

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie courrier@buchy.fr

L’événement Pierres en Lumières aux Halles et centre-ville de Buchy Buchy a été mis à jour le 2024-04-09 par Seine-Maritime Attractivité