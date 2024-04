Pierres en Lumières au Théâtre romain de Lillebonne Lillebonne, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières au Théâtre romain de Lillebonne Lillebonne Seine-Maritime

A l’occasion de l’évènement Pierres en lumières, le théâtre antique est mis en lumière et ouvert exceptionnellement au public en soirée.

Des visites du théâtre et du musée Juliobona sont proposées durant la soirée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

14 Rue Victor Hugo

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr

