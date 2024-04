Pierres en Lumières à l’église Saint-Ouen Offranville, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en Lumières à l’église Saint-Ouen Offranville Seine-Maritime

Vendredi

Illuminations de la célèbre église au clocher tors et de l’If millénaire, symboles de la commune d’Offranville.

A l’intérieur de l’édifice les visiteurs pourront découvrir, en plus des habituels ornements, vitraux et du Mémorial en hommage aux soldats morts pour la France peint par Jacques-Emile Blanche, une exposition de photos relatives à cet élément du patrimoine du Pays de Caux, ainsi qu’une projection musicale, organisées toutes deux par le PCCO (Photo Ciné Club Offranvillais).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-19 23:00:00

16 rue Jehan Véron

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie yann.leroux@offranville.fr

L’événement Pierres en Lumières à l’église Saint-Ouen Offranville a été mis à jour le 2024-04-09 par Seine-Maritime Attractivité