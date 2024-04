Pierres en Lumières à la chapelle Notre Dame de Lourdes Sainfoin Hameau du Sainfoin devant Campneuseville, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières à la chapelle Notre Dame de Lourdes Sainfoin Hameau du Sainfoin devant Campneuseville Seine-Maritime

Comme chaque année, le groupe vocal local « VOKALIZ » propose un concert sur le parvis de la chapelle Notre Dame de Lourdes, à la tombée de la nuit, avec les éclairages de spectacle qui magnifient la façade si originale de cette chapelle.

Construite dès 1870, la chapelle Notre Dame de Lourdes est un monument quelque peu étonnant.

Située au hameau du Sainfoin, sur la route qui mène du centre du bourg aux verreries du Courval, elle est offerte par les maîtres-verriers. L’architecture globale gothique en briques rappelle l’Église Notre Dame du centre-bourg. C’est la façade qui retient l’attention par son originalité Les briques sont recouvertes d’un mélange de pierre et verre, créé par les débris provenant directement des fours des verreries environnantes (Nesle-Normandeuse, Le Courval…).

L’ensemble a la volonté d’évoquer une représentation mythifiée de la grotte de Lourdes, à la fois avec un aspect rocailleux et par la petite porte sombre qui ouvre sur un lieu plus lumineux. Après une restauration des abords de la chapelle dans l’immédiat après-guerre, les habitants de la commune ajoutent une cascade d’eau illuminée, qui renforce encore l’évocation de la grotte de Lourdes et fait ressortir les éclats de verre de la façade.

L’intérieur est toujours aménagé pour la prière avec notamment des meubles liturgiques qui furent installés dans la chapelle après le bombardement de l’Église en 1944.

Une statue de Bernadette Soubirous agenouillée fait face à la chapelle, priant la Sainte Vierge dont la statue est installée dans une niche en hauteur dans la façade.

Jusqu’à une époque très récente, des processions allant de l’Église Notre Dame à la chapelle se déroulaient tous les ans à l’Assomption, réunissant bon nombre de pèlerins. De même, lors de communions de la paroisse, où tous se rendaient en procession jusqu’à ce lieu.

Une légende apporte à cette chapelle et ses abords un pouvoir sur la marche des enfants si un bambin met trop longtemps à marcher de façon autonome, il faut lui faire faire 3 fois le tour de la chapelle en l’aidant à marcher… Les résultats sur l’autonomie du nouveau bipède seraient très rapides !

Depuis 2015, la procession de l’Assomption est réactivée, et les travaux de requalification des abords sont effectués avec la volonté de magnifier les 3 dimensions de ce lieu le lien avec les verreries, le lien avec Lourdes, et le lien avec la nature environnante qui ont font un lieu d’apaisement verdoyant où chacun peut donner la signification qu’il souhaite aux différents éléments choisis.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Hameau du Sainfoin devant 1, route neuve

Campneuseville 76340 Seine-Maritime Normandie mairie@campneuseville.fr

L’événement Pierres en Lumières à la chapelle Notre Dame de Lourdes Sainfoin Campneuseville a été mis à jour le 2024-04-09 par Seine-Maritime Attractivité